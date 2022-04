Rendez-vous au jardin Chassenon Chassenon Catégories d’évènement: Charente

Chassenon Charente Chassenon EUR Découverte commentée du Rucher des Amis de Chassenon et Rencontre dans le Jardin de Pline l’Ancien

Animation atelier famille Natura

Visite guidée des thermes de Cassinomagus contact@cassinomagus.fr +33 5 45 89 32 21 https://www.cassinomagus.fr/infos-evenement/rendez-vous-au-jardin-3 Chassenon

