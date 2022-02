Rendez vous au Jardin Bleu Le jardin bleu, 4 juin 2022, Laigné-en-Belin.

Rendez vous au Jardin Bleu

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin bleu

Ce jardin intime en milieu urbain abrite de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes de collection auxquels se mêlent les parfums de plus de 130 variétés de roses. Dans cet havre verdoyant qui invite à la flânerie, la curiosité et le repos, diverses ambiances s’y succèdent, jardin classique, jardin d’eau, jardin exotique et jardin anglais.

Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Le jardin bleu 20, rue des Frères Bailleul, 72220 Laigné-en-Belin Laigné-en-Belin Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00