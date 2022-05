Rendez-vous au jardin ! Bibliothèque de la Duchère Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliothèque de la Duchère, le samedi 4 juin à 15:00

Comment ça pousse une plante ? A quoi servent les végétaux ? C’est quoi le changement climatique ? A travers des histoires et des jeux, nous tenterons d’en savoir plus ! Pour apprentis curieux de la nature !

Entrée libre pour les enfants de 6 à 10 ans

Histoires et jeux, autour des plantes et du changement climatique Bibliothèque de la Duchère 4 Place Abbé Pierre Lyon La Duchère Métropole de Lyon

