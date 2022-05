Rendez-vous au Jardin Assier Assier, 3 juin 2022, Assier.

Rendez-vous au Jardin Assier Assier

2022-06-03 – 2022-06-03

Assier Lot

EUR -Dans le village d’Assier, vendredi 3 juin

Ballade en fanfare de jardin en jardin, en partenariat avec la médiathèque, l’école, l’Ephad et le

centre d’action sociale Reissa. Départ à 16h45 de l’école, apéritif « fleurs et plantes » à la salle

culturelle à 18h. En compagnie de la fanfare Les conflits de canards. Tarif : gratuit

– au château samedi 4 juin, en partenariat avec la LPO Occitanie

Mous’Tique et Ambroisie, jeu en continu de 14 à 17h

Un animateur nature vous attend et vous accueille à sa table pour échanger sur des êtres peu

sympathiques et pouvant nous causer des soucis : le Moustique tigre, la Tique et l’Ambroisie. Mais

pas de panique, à travers des jeux et ateliers ludiques, vous apprendrez à les connaître davantage

afin de pouvoir vous prémunir au mieux contre les risques potentiels qu’ils représentent.

Tarif : gratuit pour les moins de 26 ans

Evolution des paysages et biodiversité”, visite conférence à 15h30

Les pratiques agricoles des hommes évoluent sans cesse, ce qui n’est pas sans conséquence pour les

paysages et la biodiversité de notre territoire. Comment le passage de la calèche à la voiture impacte

nos oiseaux ? Quels sont les enjeux autour du pastoralisme ? Des histoires sur notre nature et des

éclairages sur notre Histoire.

Tarif : gratuit pour les moins de 26 ans, 4€ pour les adultes

Le château d’Assier célèbre les rendez-vous au jardin !

Assier

