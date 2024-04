Rendez-vous au jardin Annabelle Jardin Annabelle Rainans, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin Annabelle À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez visiter le jardin Annabelle. Des visites guidées des 3 jardins vous sont proposées. Celles-ci auront lieu sur les deux jours à 10 h et à 15 h. 1 et 2 juin Jardin Annabelle Entrée : 5 € par personne | Gratuit pour les moins de 16 ans.

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter par téléphone.

Jardin Annabelle 1 rue de Toytot, 39290 Rainans Rainans 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté Au jardin Annabelle, il y a un 3 jardins. Le premier, autour de la maison, est le plus ancien et est plus particulièrement dédié au genre hydrangea. Le second et enfin le troisième ont été plantés seulement depuis l'an 2000.

Vous ne trouverez pas, comme à la collection nationale de « Shamrock », à Varengeville-sur-Mer (76), les hydrangea plantés par obtenteur.

Nous avons voulu créer un mélange constant des espèces afin de prouver qu’elles ne soient pas des plantes exclusives et que l’on peut les associer aux espèces les plus diverses qui les mettront en valeur et inversement. C’est la diversité qui crée la vie, il faut donc bien imiter la nature.

Les autres végétaux ligneux plantés dans ces jardins ont servi à créer des aires ombrées pour les hydrangea. Les végétaux ont été achetés pour la plupart en Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Italie, Allemagne) et également au Japon et aux États-Unis pour les hydrangea. Un parking est disponible à proximité.

© Marie-claude David Jardin de la collection Annabelle