Rendez-vous au jardin à Herbarius Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Rendez-vous au jardin à Herbarius Lamballe-Armor, 3 juin 2022, Lamballe-Armor. Rendez-vous au jardin à Herbarius Le haut du Val – Planguenoual Herbarius Lamballe-Armor

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 Le haut du Val – Planguenoual Herbarius

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor Dans le cadre de l’événement “Rendez-vous au jardin” 2022, Herbarius ouvre ses portes. Entrée payante.

Vendredi 03/06 à 15h: visite guidée “les légumes à travers tous âges”

Samedi 04/06 “le potager en permaculture”.

Dimanche 05/06 “le jardin médiéval”. f.goulley@herbarius.net http://www.herbarius.net/ Dans le cadre de l’événement “Rendez-vous au jardin” 2022, Herbarius ouvre ses portes. Entrée payante.

Vendredi 03/06 à 15h: visite guidée “les légumes à travers tous âges”

Samedi 04/06 “le potager en permaculture”.

Dimanche 05/06 “le jardin médiéval”. Le haut du Val – Planguenoual Herbarius Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Le haut du Val - Planguenoual Herbarius Ville Lamballe-Armor lieuville Le haut du Val - Planguenoual Herbarius Lamballe-Armor Departement Côtes d'Armor

Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/

Rendez-vous au jardin à Herbarius Lamballe-Armor 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous au jardin à Herbarius Lamballe-Armor Lamballe-Armor 3 juin 2022 Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes d'Armor