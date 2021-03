Les Abymes ATELIER THERAPEUTIQUE Les Abymes rendez-vous au jardin 2021 ATELIER THERAPEUTIQUE Les Abymes Catégorie d’évènement: Les Abymes

rendez-vous au jardin 2021 ATELIER THERAPEUTIQUE, 4 juin 2021-4 juin 2021, Les Abymes. rendez-vous au jardin 2021

ATELIER THERAPEUTIQUE, le vendredi 4 juin à 08:30

Jardin créole avec plantes médicinales, utilitaires, arbres fruitiers, plantes ornementales, un potager et un jardin de rocailles. Certaines plantes sont classées par vertu ( chaudes, amères, rafraichissantes, bains et usages externes). Un salon de jardin vous accueillera pour une petite halte .

Entrée libre sur inscription

Jardin créole thérapeutique réalisé par le personnel et les patients. ATELIER THERAPEUTIQUE les abymes Les Abymes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:30:00 2021-06-04T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Abymes Autres Lieu ATELIER THERAPEUTIQUE Adresse les abymes Ville Les Abymes