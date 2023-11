DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet, 24 décembre 2023, Aspet.

Aspet,Haute-Garonne

Partez à la découverte du monde souterrain sans difficulté particulière, accessible à tous.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . 25 EUR.

RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie



Discover the underground world with no particular difficulty, accessible to all.

Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

Descubra el mundo subterráneo sin dificultad particular, accesible a todos.

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

Gehen Sie ohne besondere Schwierigkeiten auf Entdeckungsreise durch die unterirdische Welt, die für alle zugänglich ist.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Mise à jour le 2023-11-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE