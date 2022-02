Rendez-vous au Château de Kerjean Château de Kerjean – Chemins du patrimoine en Finistère, 4 juin 2022, Saint-Vougay.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Témoins de l’histoire des lieux Depuis l’esplanade qui s’étend aux pieds du monument jusqu’au bois régulier situé au nord, vous pourrez découvrir différents espaces enherbés dont la dénomination évoque les usages d’autrefois, comme les anciens vergers et la melonnière ainsi que la prairie qui fut potager du château. Les seigneurs de Kerjean y ont également affiché les symboles de leur pouvoir en érigeant colombier et piliers de justice toujours visibles aujourd’hui au détour des allées. Une nature préservée En les parcourant, vous pourrez admirer des arbres centenaires aux allures évocatrices qui abritent une foule de petits animaux qui se dévoilent à l’œil curieux de ceux qui savent rester discrets. La gestion différenciée du parc de Kerjean permet à la biodiversité d’être respectée et ce n’est pas la chouette chevêche prénommée Athéna qui dira le contraire ! Elle fréquente les courtines de l’enceinte fortifiée et avec un peu de chance, vous pourrez l’y apercevoir. Au détour des chemins La fontaine Renaissance et son bassin en eau est un élément majeur à ne pas manquer en profitant de s’asseoir, pour un moment de calme et de contemplation, sur une des souches de la petite clairière. Au printemps, toute cette partie du parc se tapisse de bleu le temps de la floraison des jacinthes des bois. La nature sait aussi y faire en matière de spectaculaire !

Un écrin de verdure de près de 20 hectares entoure le Château de Kerjean. Ce vaste domaine fait partie intégrante du site et participe à sa majesté en mettant en scène l’édifice.

Château de Kerjean – Chemins du patrimoine en Finistère Château de Kerjean, 29440, Saint-Vougay, Finistère, Bretagne, France Saint-Vougay Finistère



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00