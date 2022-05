RENDEZ-VOUS AU BAR ZINC Saint-Victurnien Saint-Victurnien Saint-VicturnienSaint-Victurnien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Victurnien Haute-Vienne Salle des fêtes de la Bernardie Saint-Victurnien Haute-Vienne Saint-Victurnien A 20h30. Ouvert à tous. Réservation obligatoire. Tarif : 5€. Spectacle présenté par les Associations Autour du Zinc et Vacarm’. Sur scène et dans les rôles suivants :

Jeanne Durand (Simone – La loubarde) ; Badre Karrame (Pierrot) ; Nathan Lafarge (Dave) ; Camille Lamargue (Gisèle – Louise – Lilo) ; Bernard Lavastroux (Boudu – Riton) ; Loïc Le Diuzet (Raymond – Jacky – Alphonse) ; Michèle Peynichout (Germaine) ; Michaël Rejasse (Martial – Manuel).

Les musicos zingueurs :

Clô (chant) ; Grante (guitare – chant) ; Kiol (accordéon) ;

Voix off Patrick Ducros

Technique : Michel Roblet

Régisseur : Yves Blancheton

Photos et vidéos : Danielle Mulot

Textes poétiques de Patrick Ducros

Scénario de Jacques Desmaison

