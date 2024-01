Rendez-vous au 6b : débat et dj sets Le 6b Saint-Denis, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 19h00 à 23h59

.Tout public. payant

Entrée 10€ – billetterie en ligne

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

À 7 minutes de Gare du Nord

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Comment approcher les labels et chaînes de diffusion pour promouvoir sa musique dans le paysage actuel des musiques électroniques ?

Rendez-Vous est une asso qui permet aux artistes de la scène électro de se retrouver et d’échanger lors d’évents fréquents & facilement accessibles. Le but de ce nouveau projet est de réunir le milieu artistique de notre scène pour favoriser et soutenir le développement de projets musicaux.

Au programme de ce premier Rendez-Vous au 6B, un débat suivi d’un apéro avec DJ Sets !

—— PROGRAMMATION

✩ DÉBAT : Comment promouvoir sa musique dans le paysage actuel des musiques électroniques ? — 19:00 > 21:30

Naviguer dans l’industrie musicale contemporaine peut être un défi, mais cela peut aussi être une opportunité de s’engager de manière innovante avec les labels, les chaînes de diffusion et les influenceurs émergent.e.s. Ce débat réunira des artistes et représentants de labels pour discuter de stratégies efficaces afin d’atteindre ces acteurs clés du domaine.

w/

• DJ Reiz (Union Trance Mission)

Producteur émérite, dénicheur de vinyles, DJ Reiz est un réel passionné de son domaine. C’est en 2018 qu’il créé le label Union Trance Mission qui s’est imposé assez rapidement sur la scène rave internationale avec plus d’une dizaine de releases.

https://www.facebook.com/djreizutm

• Electic Rescue (Skryptöm Records)

DJ, programmateur du Km25 et du Glazart, boss du label Skryptöm Records, Electric Rescue c’est 34 ans d’activisme passionné de musiques électroniques. Défenseur d’une techno sans concession et sans compromis, il s’est forgé une identité forte dans le paysage électronique.

https://www.facebook.com/electricrescueofficial

• G.Ear (Matière Production)

G.ear a de multiples casquettes : DJ, producteur, gérant de l’agence de booking Bagar et fondateur du label et collectif marseillais Matière Production. Sa vocation ? Vous inviter à voyager dans le large spectre des musiques électroniques, sans définir de frontière tout en mettant en avant des pépites de la scène musicale.

https://www.facebook.com/universeofg.ear

✩ DJ SETS — 21:30 > 00:00

w/

• Camila Rodhes

Mental Techno, Dirty Electro, Breakbeat

https://www.facebook.com/camila.rodhes

• Hayashi

Progressive Trance, Techno Tribale, Breakbeat

https://www.facebook.com/HAYASHI.DJ

Contact : https://www.le6b.fr/events/rendez-vous-au-6b/ https://fb.me/e/6CjMVGl36 https://shotgun.live/events/rendez-vous-au-6-b-debat-dj-sets Bar sur place

