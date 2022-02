Rendez-vous : astronomie, merveilles du ciel vues du Perche Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Rendez-vous : astronomie, merveilles du ciel vues du Perche
Salle du rail Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne
Val-au-Perche
2022-03-25

Séance d'astronomie d'environ 50mn suivies d'une observation, selon la météo, avec un télescope Dobson 200 ou 250mm sur le thème « Merveilles du ciel vues du Perche »
Animé par Michaël Leblanc, astronome co organisée avec l'association Camille Flammarion.
fanny.seidenbindere@gmail.com +33 6 13 13 54 55

