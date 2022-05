RENDEZ-VOUS APÉRITIF A LA MAISON DES VINS Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

RENDEZ-VOUS APÉRITIF A LA MAISON DES VINS Saint-Chinian, 19 mai 2022, Saint-Chinian. RENDEZ-VOUS APÉRITIF A LA MAISON DES VINS Saint-Chinian

2022-05-19 11:00:00 – 2022-05-19 13:00:00

Saint-Chinian Hérault Un rendez-vous à ne pas manquer : tous les jeudis et dimanches pour les jours de marché, la maison des vins à Saint-Chinian propose un moment apéritif avec grignotage, fromages et charcuteries en accord avec les vins AOP Saint-Chinian de leurs vignerons, de 11h à 13h. Un rendez-vous à ne pas manquer : tous les jeudis et dimanches pour les jours de marché, la maison des vins à Saint-Chinian propose un moment apéritif avec grignotage, fromages et charcuteries en accord avec les vins AOP Saint-Chinian de leurs vignerons. maisondesvins@saint-chinian.com +33 4 67 38 11 69 Un rendez-vous à ne pas manquer : tous les jeudis et dimanches pour les jours de marché, la maison des vins à Saint-Chinian propose un moment apéritif avec grignotage, fromages et charcuteries en accord avec les vins AOP Saint-Chinian de leurs vignerons, de 11h à 13h. Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville Saint-Chinian Departement Hérault

Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/

RENDEZ-VOUS APÉRITIF A LA MAISON DES VINS Saint-Chinian 2022-05-19 was last modified: by RENDEZ-VOUS APÉRITIF A LA MAISON DES VINS Saint-Chinian Saint-Chinian 19 mai 2022 Hérault Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault