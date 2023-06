Concours de radeau Rendez-vous à l’île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Dans le cadre de la 3ème édition de La Sioule en Fête, concours de radeaux..

2023-07-02 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Rendez-vous à l’île de La Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 3rd edition of La Sioule en Fête, raft competition.

Competición de rafting en el marco de la 3ª edición de La Sioule en Fête.

Im Rahmen der 3. Ausgabe von La Sioule en Fête, Floßwettbewerb.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule