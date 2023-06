Bike & Run Rendez-vous à l’île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

A l’occasion de la 3ème édition de Sioule en Fête, la Bike & Run est de retour ; 3 courses de 2,5 à 4,5km..

2023-07-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Rendez-vous à l’île de La Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For the 3rd edition of Sioule en Fête, the Bike & Run is back; 3 races from 2.5 to 4.5km.

Para la 3ª edición de Sioule en Fête, vuelve el Bike & Run: 3 carreras de 2,5 a 4,5 km.

Ausgabe von Sioule en Fête ist der Bike & Run wieder da; 3 Rennen von 2,5 bis 4,5 km.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule