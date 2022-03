Rendez-vous à l’atelier du relieur Bourg-Bruche Bourg-Bruche Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bourg-Bruche

Rendez-vous à l’atelier du relieur Bourg-Bruche, 15 juin 2022, Bourg-Bruche. Rendez-vous à l’atelier du relieur Bourg-Bruche

2022-06-15 16:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Bourg-Bruche Bas-Rhin Bertrand et Dominique Magar vous ouvrent les portes de leur atelier de reliure d’art. Des savoir-faire d’exception, la reliure, la dorure, la marbrure n’auront « presque » plus de secrets pour vous.

Nombre de places limité. Sur demande : découverte d’un jardin mi-sauvage (plantes, roches de la vallée). Entrée libre. +33 3 88 97 75 11 Bertrand et Dominique Magar vous ouvrent les portes de leur atelier de reliure d’art. Des savoir-faire d’exception, la reliure, la dorure, la marbrure n’auront « presque » plus de secrets pour vous.

Nombre de places limité. Sur demande : découverte d’un jardin mi-sauvage (plantes, roches de la vallée). Entrée libre. Bourg-Bruche

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bourg-Bruche Autres Lieu Bourg-Bruche Adresse Ville Bourg-Bruche lieuville Bourg-Bruche Departement Bas-Rhin

Rendez-vous à l’atelier du relieur Bourg-Bruche 2022-06-15 was last modified: by Rendez-vous à l’atelier du relieur Bourg-Bruche Bourg-Bruche 15 juin 2022 Bas-Rhin Bourg-Bruche

Bourg-Bruche Bas-Rhin