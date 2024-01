Atelier kapla® – Phares et bateaux Rendez-vous à l’accueil du CIAP Royan, vendredi 16 février 2024.

Royan Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 10:30:00

fin : 2024-02-16

Les enfants disposent de près de 10 000 petites planchettes en bois KAPLA® pour concevoir et réaliser phares et bateaux. Les plus audacieux pourront se lancer dans la construction le célèbre phare de Cordouan !

EUR.

Rendez-vous à l’accueil du CIAP rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Mairie de Royan