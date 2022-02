Rendez-vous à l’Abbaye du Relec Abbaye du Relec, 4 juin 2022, Plounéour-Ménez.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye du Relec

Les principes de conception et d’organisation des ensembles monastiques cisterciens imposent une discipline d’aménagement dépouillé où l’ordonnance régulière des volumes s’accompagne de contrastes rythmés de lumière et d’ombre. En outre, l’eau constitue l’élément majeur du fonctionnement de l’abbaye et elle est traitée avec art. Aujourd’hui encore, elle jaillit abondamment au milieu d’une vasque centrale avant de s’apaiser dans les douves. Plus loin, grâce à sa sobriété et à son horizontalité, un étang met en valeur la verticalité des arbres et harmonise les scènes paysagères qui l’entourent. Néanmoins, la nature a pris le contre-pied de l’art des jardins et la réconciliation est devenue difficile. Ainsi est née une œuvre paysagère très riche, où la biodiversité végétale et animale s’exprime en présence de l’eau dans l’étang et les douves.

L’Abbaye du Relec est composée d’une grande église romane, de vestiges du cloître, d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fontaine monumentale et de prairies entourées de douves.

Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez, Finistère, Bretagne, France



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00