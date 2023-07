Randonnée santé pédestre dans le bois de Vincennes Rendez-vous à la sortie n°2 du RER A de la gare de Joinville le Pont Joinville-le-Pont, 16 septembre 2023, Joinville-le-Pont.

Randonnée santé pédestre dans le bois de Vincennes Samedi 16 septembre, 14h00 Rendez-vous à la sortie n°2 du RER A de la gare de Joinville le Pont 25 participants sur inscription avant le 13/09/2023

Parcours pédestre de 8 km en randonnée santé organisé par l’association les randonneurs de Paris

1- Ecole d’horticulture du BREUIL:

balade dans le domaine de 5ha

2- Arboretum de Paris

Un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris

3- Parcours le long du ruisseau de Gravelle jusqu’au lac Daumesnil

Fin de la randonnée à la Porte Dorée

Rendez-vous à la sortie n°2 du RER A de la gare de Joinville le Pont Avenue des Canadiens – 94340 – Joinville Le Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France https://randonneursdeparisrdp.blogspot.com [{« type »: « email », « value »: « rdpinscrit66@gmail.com »}] Parcours dans l’école d’horticulture du Breuil de la ville de Paris puis de l’arborétum du bois de Vincennes et enfin parcours pédestre le long du ruisseau de la gravelle jusqu’au lac Daumesnil . Fin du parcours Porte dorée. Départ : RER A gare de Joinville de Pont . Retour: métro et tram Porte dorée

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

association randonneurs de paris (RDP)