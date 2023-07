Voyage en Industries Rendez-vous à la sortie du métro Billancourt « Rue de la Ferme » Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Voyage en Industries 16 et 17 septembre Rendez-vous à la sortie du métro Billancourt « Rue de la Ferme » Entrée libre sur inscription sur notre site internet

Ce parcours sonore et illustré invite habitants et visiteurs à plonger au cœur de l’histoire industrielle de Billancourt, par une approche historique, sociale, urbaine et architecturale. Il peut s’effectuer en visite libre (environ 1h30) ou en visite guidée. Livret d’aide à la visite disponible au Pavillon des Projets et à l’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt.

Rendez-vous à la sortie du métro Billancourt « Rue de la Ferme » Rue de la Ferme 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

spl val de seine aménagement