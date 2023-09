MARCHE RANDO Rendez-vous à la salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française, 22 septembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Vendredi 22 septembre, la boucle de la marche rando suivra le ruisseau d’Andajac!

Départ en covoiturage du moulin de Croisance vers Andajac – La Vigie – Leyris

Distance: 10km

Durée: Environ 3h

Dénivelé: 370m

Gratuit + Adhésion Foyer Rural (pour l’ass….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Rendez-vous à la salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



On Friday September 22, the walk/hiking loop will follow the Andajac stream!

Carpool departure from Moulin de Croisance to Andajac – La Vigie – Leyris

Distance: 10km

Duration: approx. 3h

Difference in altitude: 370m

Free of charge + Foyer Rural membership (for …

El viernes 22 de septiembre, la ruta en bucle seguirá el curso del arroyo de Andajac

Salida en coche compartido desde el molino de Croisance hacia Andajac – La Vigie – Leyris

Distancia: 10 km

Duración: 3 horas aproximadamente

Desnivel: 370m

Gratuito + Abono Foyer Rural (para los …

Am Freitag, den 22. September, führt die Wanderroute entlang des Baches von Andajac!

Abfahrt in Fahrgemeinschaften von der Mühle von Croisance nach Andajac – La Vigie – Leyris

Entfernung: 10 km

Dauer: ca. 3 Stunden

Höhenunterschied: 370m

Kostenlos + Mitgliedschaft im Foyer Rural (für die…

Mise à jour le 2023-09-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère