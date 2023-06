Festival Cep by Cep – Visite d’expérimentation Rendez-vous à la mairie de Verneuil Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’Évènement: Allier

Festival Cep by Cep – Visite d'expérimentation
Verneuil-en-Bourbonnais, 18 juin 2023
Visite d'expérimentation » Comment sublimer le cépage » Tréssallier »? », avec le Domaine Ray..

2023-06-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Rendez-vous à la mairie de Verneuil

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Experimental tour: « How to sublimate the Tréssallier grape variety », with Domaine Ray. Visita experimental a « Cómo sacar lo mejor de la variedad de uva Tréssallier », con Domaine Ray. Besuch des Experiments « Wie man die Rebsorte « Tréssallier » sublimiert », mit der Domaine Ray.

Rendez-vous à la mairie de Verneuil
Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes