Vibraye Sarthe Vibraye Découvrez la ferme de Beaulieu.

Cédric et Marine élèvent avec passion 9000 poules bio. Soucieux du

bien-être animal et de la qualité

des oeufs, ils ont imaginé un par –

cours pédagogique de 7 hectares

