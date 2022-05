Rendez-vous à la ferme : Spiruline d’Aquitaine

Rendez-vous à la ferme : Spiruline d’Aquitaine, 8 septembre 2022, . Rendez-vous à la ferme : Spiruline d’Aquitaine

2022-09-08 15:30:00 – 2022-09-08 0 EUR Présentation de l’activité spiruline, cette algue aux vertus médicinales produite artisanalement sur place pour garantir ses qualités nutritionnelles.

Explication de la culture jusqu’au produit fini avec les bienfaits qu’il procure.

Visite de l’exploitation et dégustation de spiruline fraîche ou des brindilles. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

