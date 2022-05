Rendez-vous à la ferme : Moulin de Compayrot Doazon Doazon Catégories d’évènement: 64370

Rendez-vous à la ferme : Moulin de Compayrot
Moulin de Compayrot
27 impasse Lauga
Doazon
2022-08-03

4 EUR

Du champ…. au moulin ! Une visite surprenante pour découvrir le moulin en fonctionnement. Tout est fait sur place avec la meule de pierre, les farines de blé ancien, maïs, sarrasin, épeautre, lentilles ainsi que les huiles de tournesol et de colza par 1ère pression à froid. Dégustation de différentes farines et des huiles.

