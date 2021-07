Rendez-vous à la ferme : Miellerie Drougard Loubieng, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Loubieng.

Rendez-vous à la ferme : Miellerie Drougard 2021-07-09 – 2021-07-09

Loubieng Pyrénées-Atlantiques Loubieng

4 EUR Plus de secret avec la miellerie et les différents produits issus de la ruche. Explication et présentation ludique de l’apiculture et du monde des abeilles, avec la transhumance en montagne et la récolte du miel. La projection d’un film ludique complète cette visite.

Dégustation de miel, de pain d’épices et de fromage de vache.

