Rendez-vous à la ferme : Les P’tits cuisinés de Castillon, 22 juillet 2022, .

Rendez-vous à la ferme : Les P’tits cuisinés de Castillon

2022-07-22 – 2022-07-22

0 EUR Explications sur la vie à la ferme avecles différents aspects, préparation aux cultures, nourriture donnée et cultivée sur la ferme (autoconsommation), visite des pacages des bêtes et participation à la tétée des veaux sous la mère. Cette ferme à taille humaine pratique une agriculture conventionnelle et oeuvre pour le bien-être des animaux. Dégustation des conserves maison.

