Rendez-vous à la ferme : Les chèvres de Brassenx Castétis Castétis Catégories d’évènement: 64300

Castétis

Rendez-vous à la ferme : Les chèvres de Brassenx Castétis, 19 août 2022, Castétis. Rendez-vous à la ferme : Les chèvres de Brassenx Les chèvres de Brassenx 513 chemin de Balasque Castétis

2022-08-19 – 2022-08-19 Les chèvres de Brassenx 513 chemin de Balasque

Castétis 64300 4 EUR Découverte du rythme de vie d’une chèvrerie : vous allez chercher les chèvres au pré puis les accompagnez pour les nourrir. Une présentation de la chèvrerie et de son histoire vous est proposée ainsi qu’une explication de la fabrication des fromages. La visite se termine par une dégustation des fromages. Découverte du rythme de vie d’une chèvrerie : vous allez chercher les chèvres au pré puis les accompagnez pour les nourrir. Une présentation de la chèvrerie et de son histoire vous est proposée ainsi qu’une explication de la fabrication des fromages. La visite se termine par une dégustation des fromages. Découverte du rythme de vie d’une chèvrerie : vous allez chercher les chèvres au pré puis les accompagnez pour les nourrir. Une présentation de la chèvrerie et de son histoire vous est proposée ainsi qu’une explication de la fabrication des fromages. La visite se termine par une dégustation des fromages. Les chevres de brassenx

Les chèvres de Brassenx 513 chemin de Balasque Castétis

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 64300, Castétis Other Lieu Castétis Adresse Les chèvres de Brassenx 513 chemin de Balasque Ville Castétis lieuville Les chèvres de Brassenx 513 chemin de Balasque Castétis Departement 64300

Castétis Castétis 64300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castetis/

Rendez-vous à la ferme : Les chèvres de Brassenx Castétis 2022-08-19 was last modified: by Rendez-vous à la ferme : Les chèvres de Brassenx Castétis Castétis 19 août 2022 64300 Castétis

Castétis 64300