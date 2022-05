Rendez-vous à la ferme : Givrés des prés, 16 août 2022, .

2022-08-16 – 2022-08-16

0 EUR Comment des producteurs de lait ont eu cette idée folle de faire de la glace ! Découverte de la vie de la ferme qui passe par du visuel, du toucher et du goût. Visite de la salle de traite, de la nurserie où les veaux adorent se faire caresser et lécher les enfants et enfin de la stabulation. Dégustation de glaces sous forme de jeux de goûts. Possibilité d’assister à la traite des vaches.

