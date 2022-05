Rendez-vous à la ferme : Givrés des prés

2022-05-27 – 2022-05-27 EUR 0 MAI… ENVIES D'ESCAPADE – Visite et dégustation gratuites. Découverte de la ferme, approche des veaux et des vaches, dégustation de glaces sous forme de jeux de goûts et possibilité d'assister à la traite des vaches.

