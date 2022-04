Rendez-vous à la ferme : Ferme Coussirat Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous à la ferme : Ferme Coussirat Ferme Coussirat 131 chemin Pedpeyrau Monein

2022-05-29 10:00:00

Monein Pyrénées-Atlantiques EUR 0 MAI…ENVIES D'ESCAPADES – Visite et dégustation gratuites. Visite de la bergerie ainsi que de l'atelier de transformation, découverte de la fabrication de fromages et des caves d'affinage, dégustation de fromages de brebis.

Ferme Coussirat 131 chemin Pedpeyrau Monein

