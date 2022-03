Rendez-vous à la Ferme de la Chantrerie parc de la chantrerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Située dans le parc de la Chantrerie, la ferme est un lieu ouvert tous les premiers dimanches du mois de Mai (sauf 1er mai) à juin et de septembre à octobre. Pour l’occasion des rendez-vous au jardin la ferme vous accueillera pour aller à la rencontre des animaux de la ferme races locales à faible effectif. Une programmation tournée autour de la nature, de produit du potager et de la convivialité ! Horaire à confirmer sur le site internet. La ferme est un lieu ouvert tous et pour l’occasion des rendez-vous au jardin nous vous proposons une programmation tournée autour de la nature, de produit du potager et de la convivialité ! parc de la chantrerie Rte de Gachet, 44300 Nantes Nantes Nantes Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

