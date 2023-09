Balade familiale en compagnie des ânes Rendez-vous à la Ferme Ane et Carotte Champagnac-la-Rivière, 8 octobre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

La Ferme Ane et Carotte, Sur les chemins de Champagnac la Rivière et Les Sacs à Dos Champsacois vous proposent une balade familiale en compagnie de 4 ânes d’environ 10km aller-retour. Rendez-vous le dimanche 8 octobre à 9h30 à la Ferme Ane et Carotte. Départ prévu pour 10h. Il y aura également un pique-nique partagé sur le site des Planches. Une belle journée d’automne en famille et en bonne compagnie !.

2023-10-08

Rendez-vous à la Ferme Ane et Carotte

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Ferme Ane et Carotte, Sur les chemins de Champagnac la Rivière and Les Sacs à Dos Champsacois offer you a family outing in the company of 4 donkeys of around 10km round trip. Rendezvous on Sunday October 8 at 9:30 am at the Ferme Ane et Carotte. Departure at 10am. There will also be a shared picnic on the Les Planches site. A beautiful autumn day with the family and good company!

La Ferme Ane et Carotte, Sur les chemins de Champagnac la Rivière y Les Sacs à Dos Champsacois te proponen un paseo familiar en compañía de 4 burros de unos 10 km ida y vuelta. Cita el domingo 8 de octubre a las 9.30 h en la Ferme Ane et Carotte. Salida a las 10h. También habrá un picnic compartido en las instalaciones de Les Planches. Una jornada otoñal para toda la familia

Die Ferme Ane et Carotte, Sur les chemins de Champagnac la Rivière und Les Sacs à Dos Champsacois bieten Ihnen einen Familienausflug in Begleitung von vier Eseln an, der etwa 10 km hin und zurück führt. Treffpunkt ist am Sonntag, den 8. Oktober um 9:30 Uhr auf dem Bauernhof Ane et Carotte. Die Abfahrt ist für 10 Uhr geplant. Es wird auch ein gemeinsames Picknick auf dem Gelände der Planches geben. Ein schöner Herbsttag mit der Familie und in guter Gesellschaft!

