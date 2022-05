Rendez-vous à la cathédrale 2022 Bayeux, 12 juillet 2022, Bayeux.

Rendez-vous à la cathédrale 2022 Bayeux

2022-07-12 22:30:00 – 2022-07-12 23:59:00

Bayeux Calvados

Les Rendez-vous se réinventent en 2022 et investissent le flanc sud de la somptueuse et rayonnante cathédrale, avec une installation inédite et spectaculaire ! nJouant la farandole des quatre saisons sur la façade rénovée et récemment dotée de vitraux contemporains, le spectacle entraîne le public dans un tourbillon original et poétique de lumières, d’images et de son.

