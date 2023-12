LA MAGIE DE NOËL S’INVITE AU CHÂTEAU : « LES PETITS COPAINS DE NOËL » Rendez-vous à la billetterie de la boutique Saumur, 28 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 11:00:00

fin : 2023-12-28 12:00:00

Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père-Noël, sont partis à la découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du musée ! Ils sont attendus de toute urgence pour préparer les cadeaux..

Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père-Noël, sont partis à la découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du musée ! Ils sont attendus de toute urgence pour préparer les cadeaux.

Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père-Noël, sont partis à la découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du musée ! Cependant, ils sont attendus de toute urgence pour finir de préparer les cadeaux et autres surprises de fin d’année ! Où peuvent-ils être ? Font-ils la sieste sur le fauteuil Louis XV ou sont-ils en train de jouer avec les fils de laine de la tenture Les enfants jardiniers ? Les enfants vont devoir les retrouver vite, avant que Père-Noël ne s’en mêle, en suivant les traces de leurs petits pieds dissimulées dans le château.

.

Rendez-vous à la billetterie de la boutique

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire