Rendez-vous à Campagne pour les scolaires Domaine du château de Campagne Campagne, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous à Campagne pour les scolaires Accueil de 80 élèves. Vendredi 31 mai, 09h30 Domaine du château de Campagne Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Accueil de 80 élèves.

Domaine du château de Campagne Domaine départemental de Campagne, 24260 Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 87 90 http://www.dordogne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0553068793 »}] Le Domaine se compose d’un château, d’un parc paysager et d’une forêt (325 Ha) classée Réserve Biologique Mixte sur une surface d’environ 340 hectares. Le Parc de 6 hectares possède une richesse végétale remarquable (serpentines, miroirs d’eau, vergers conservatoires, potager, labyrinthe, arbres remarquables) et une composition paysagère inspirée des jardins paysagers d’influence anglaise du XIXe siècle.

©CD24