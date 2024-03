RENDEZ VOUS 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, jeudi 3 octobre 2024.

On avait quitté Rendez Vous en janvier 2020 à la Cigale, on retrouve RDV en mars 2024 avec le titre « Sheer », premier extrait d’un nouvel album à paraître avant l’été. Retourné à l’écriture dans un contexte encore plus délétère que lors de la genèse de leur LP « Superior State », le groupe radicalise son travail de retranscription de la violence du monde, et se déleste de ses atours synthétiques pour ne conserver qu’une armure de guitares sur un squelette en acier. Libéré des codes du post-punk, émaillé de glitchs et de distorsion digitale, « Sheer » sonne comme une lutte à mort entre l’humain et la machine ; deux frères ennemis qui cherchent autant à s’étreindre qu’à s’étouffer.

Tarif : 17.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-10-03 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17