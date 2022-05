RENDEZ-VOU SNATURE EN ANJOU : LES BALADES GOURMANDES Mauges-sur-Loire, 3 juin 2022, Mauges-sur-Loire.

RENDEZ-VOU SNATURE EN ANJOU : LES BALADES GOURMANDES Le Mesnil-en-vallée Cul de boeuf Mauges-sur-Loire

2022-06-03 17:00:00 – 2022-06-03 19:00:00 Le Mesnil-en-vallée Cul de boeuf

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

L’occasion de peut-être apercevoir ou entendre le Râle des genêts, cet oiseau en voie de disparition qui se déplace, mange et niche dans les hautes herbes des prairies inondables.

Cette balade est aussi accompagnée par un éleveur membre de l’association « Eleveurs des Vallées Angevines » qui vous partagera ses pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement et de la biodiversité et sa connaissance des prairies inondables. Les éleveurs de cette association sont tous certifiés HVE (Haute Valeur Environnementale) et commercialisent localement la viande bovine sous la marque « Le Bœuf des Vallées Angevines ».

2 heures, 20 personnes maximum.

Réservation obligatoire.

Au cœur de la vallée de la Loire aval, venez découvrir et observer la faune et la flore locale, le temps d’une balade, proche des prairies inondables, commentée par la LPO Anjou.

+33 2 41 44 44 22

