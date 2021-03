Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Rendez votre entreprise plus visible sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo ! Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Rendez votre entreprise plus visible sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo ! Webinaire SQY Cub, 8 avril 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Webinaire SQY Cub, le jeudi 8 avril à 10:00

Découvrez les avantages et les solutions pour mettre avant votre activité, rendre votre entreprise plus attractive sur les réseaux comme Facebook, Linkedin ou Instagram, mais aussi le réseau spécifique Youtube, suivant votre cible business.

Présentation de 5 points-clés pour démarrer votre visibilité, réaliser, mettre en ligne et diffuser votre première vidéo !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Gontran Broussard, Serious Team 360

