La Cartoucherie de Vincennes, le lundi 14 février à 17:00

Vous êtes les bienvenus, jeunes et vieux réunis, à la première réunion publique qu’organise le **CNAV**, Conseil National autoproclamé de la Vieillesse, constitué depuis décembre dernier pour faire entendre la voix des vieux. **Thêatre du Soleil** **Entrée libre avec pass sanitaire**

CNAV La Cartoucherie de Vincennes 2 Rte du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Quartier de Picpus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T17:00:00 2022-02-14T21:00:00

