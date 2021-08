Talence Ville de Talence Gironde, Talence Rencontrez-vous ! Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

du mercredi 1 septembre au dimanche 30 janvier 2022

* La Dictée du trimestre * Atelier d’écriture * Atelier de conversation en français * La Tricothèque * Les Racomptoirs * Bullons ensemble, le rendez-vous BD de la médiathèque * Ciné Mardi * Café langue * À la découverte des instruments de musique * Les rendez-vous de Margot * Atelier cinéma * Atelier créatif * Atelier manga * Origami * Ciné-Vacances : 3 séances cinéma * Lectures [**Programme complet au format PDF**](https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2021/07/Prog-rencontrez-vous_-v2.pdf) De septembre 2021 à janvier 2022 Ville de Talence 33400 Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01 à 2022-01-30

