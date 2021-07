Rencontrez un médiateur de la nature Goldbach-Altenbach, 14 août 2021-14 août 2021, Goldbach-Altenbach.

Rencontrez un médiateur de la nature 2021-08-14 – 2021-08-14

Goldbach-Altenbach 68760

Arpentant les crêtes vosgiennes, Philippe Beaud, médiateur de la nature, va à la rencontre des pratiquants de sports de nature et des usagers de milieux naturels afin d’échanger avec eux et les sensibiliser aux patrimoines et aux bons comportements à adopter.

Arpentant les crêtes vosgiennes, Philippe Beaud, médiateur de la nature, va à la rencontre des pratiquants de sports de nature et des usagers de milieux naturels afin d’échanger avec eux.

Arpentant les crêtes vosgiennes, Philippe Beaud, médiateur de la nature, va à la rencontre des pratiquants de sports de nature et des usagers de milieux naturels afin d’échanger avec eux et les sensibiliser aux patrimoines et aux bons comportements à adopter.

dernière mise à jour : 2021-06-02 par