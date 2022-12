RENCONTREZ UN AGENT SECRET Bibliothèque Italie, 11 février 2023, Paris.

Le samedi 11 février 2023

de 14h30 à 15h30

. gratuit

Inscriptions à partir du 15 janvier réservées aux participants du « Mordus du Polar ».

Une rencontre exceptionnelle dans le cadre des « Mordus du Polar » avec Jean-Marie Montier, ex agent secret, à la bibliothèque Italie à partir de 11 ans. Inscriptions à partir du 15 janvier réservées aux participants du « Mordus du Polar ».

Dès 11 ans

Venez rencontrer un ancien agent de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) ! On les connaît aventuriers, tricheurs, menteurs, séducteurs, et prêts à tout pour arriver à leurs fins. La vie des agents secrets semble faite de course-poursuites à travers le monde en hélicoptère, moto ou voiture de luxe. Armés de gadgets incroyables, ils désamorcent des bombes, arrêtent les pires criminels et connaissent les secrets les mieux gardés. Au-delà des fantasmes, quelles sont les missions des agents et à quoi ressemble leur quotidien ? Avec qui travaillent-ils et quelles sont leurs méthodes ? Comment devient-on espion ? Les films, séries, livres reflètent-ils fidèlement la réalité de ce métier mystérieux ? Pour répondre à ces questions, venez rencontrer un ancien officier de renseignement ! Spécialisé dans le recrutement de « sources humaines », Jean-Marie Montier a travaillé pendant 40 ans dans les services de renseignements français, principalement extérieurs. Il a passé une grande partie de sa carrière à l’étranger et a été conseiller auprès du directeur général dans le domaine des relations publiques.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://www.paris.fr/evenements/les-mordus-du-polar-29342

