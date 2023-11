Rencontrez Stéphane Allix lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ? Que devient notre conscience ? Survit-elle à la mort cérébrale ? Ces questions vertigineuses se sont imposées à Stéphane Allix au moment du décès de son frère. Il a dès lors mobilisé toutes ses compétences et son instinct de journaliste pour tenter d’élucider le mystère de la conscience. Le mercredi 13 décembre 2023, La Librairie LE BHV MARAIS a le plaisir de vous convier à une rencontre avec l’auteur Stéphane Allix. Venez échanger et découvrir son dernier ouvrage, « La mort n’existe pas, » édité par Harper Collins, lors d’une séance de dédicace. Date : Mercredi 13 décembre 2023 Heure : 16h Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS « La mort n’existe pas » offre une exploration intrigante sur le concept de la mort et l’au-delà. Stéphane Allix partagera son point de vue lors de cette rencontre et sera disponible pour dédicacer des exemplaires de son livre. Que vous soyez intrigué par les mystères de la vie après la mort, passionné par les réflexions philosophiques, ou simplement curieux de découvrir les idées de Stéphane Allix, cette rencontre sera l’occasion idéale d’explorer ces sujets profonds. Rejoignez-nous le 13 décembre pour une après-midi de dédicaces avec Stéphane Allix au BHV Marais. La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

