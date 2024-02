Rencontrez Philippe Dupont lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Philippe Dupont nous raconte l’abbé Pierre intime dont il est un spécialiste, avec près de quinze ans passés au coeur du mouvement Emmaüs. Il nous livre les derniers secrets d’un homme engagé.

A l’occasion du 70ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre, La Librairie LE BHV MARAIS vous invite à participer à une rencontre avec l’auteur Philippe Dupont, en partenariat avec Emmaüs. Rejoignez-nous le samedi 24 février 2024, à 16h, au 2ème étage, pour une séance de dédicace autour de son livre « L’abbé Pierre, une vie d’amour, » édité par City éditions.

Date : Samedi 24 février 2024

Heure : 16h

Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS

« L’abbé Pierre, une vie d’amour » rend hommage à une figure emblématique de la lutte contre la pauvreté et le mal-logement. Philippe Dupont offre un regard profond sur la vie et l’héritage de l’abbé Pierre, soulignant son engagement humanitaire et sa compassion infinie envers les plus démunis.

Philippe Dupont sera présent pour partager ses recherches, échanger avec le public, et bien sûr, dédicacer des exemplaires de son livre.

Que vous soyez touché par l’œuvre de l’abbé Pierre ou que vous souhaitiez découvrir son histoire inspirante, cette rencontre sera l’occasion parfaite de célébrer son héritage et de continuer à promouvoir les valeurs d’humanisme et de partage qu’il a incarnées.

La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Philippe Dupont directeur du lieu de mémoire et biographe de l’abbé Pierre