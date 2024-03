Rencontrez Olivier Martinelli lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Écrivain et professeur, passionné de rock, le narrateur apprend qu’il est atteint d’un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse). Passé le choc de l’annonce et les premiers traitements, il va monter sur le ring pour affronter, non sans humour, cet adversaire sournois. L’occasion d’une réflexion sur la maladie et sur l’écriture.

La Librairie LE BHV MARAIS vous invite à une rencontre littéraire avec l’auteur Olivier Martinelli. Rendez-vous le samedi 23 mars 2024 pour une séance de dédicace de son livre « La vie dévorée, » publié par Kubik éditions.

Date : Samedi 23 mars 2024

Heure : 16h

Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS

« La vie dévorée » offre une plongée poignante dans les complexités de l’existence humaine. Olivier Martinelli vous invite à découvrir son univers littéraire empreint de sensibilité et de profondeur. Profitez de cette occasion pour échanger avec l’auteur, discuter de son œuvre et obtenir une dédicace de votre exemplaire.

Cette rencontre avec Olivier Martinelli sera l’occasion parfaite de découvrir un auteur talentueux et de partager votre passion pour la littérature.

La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004

Contact :

Couverture