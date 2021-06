Paris Palais d'Iéna - Conseil économique,social et environnemental Paris Rencontrez les membres du CESE réformé Palais d’Iéna – Conseil économique,social et environnemental Paris Catégorie d’évènement: Paris



du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Assemblée de la société agissante Incarnant des dizaines de millions de Françaises et de Français (artisans, chefs d’entreprises, commerçants, agriculteurs, syndicats de salariés, associations de jeunes et de défense de l’environnement, coopératives, mutualité…), les membres du CESE issus des corps intermédiaires, éclairent les pouvoirs publics en étudiant une question sociétale, en dressant un état des lieux et exprimant le ressenti des citoyens qu’ils représentent par des préconisations partagées. L’assemblée a rendu de nombreux avis traitant du logement, de la santé, de la grande pauvreté, de la dépendance, de la formation, de la culture… Ces thématiques citoyennes sont ainsi débattues et permettent aux parlementaires d’engager un travail législatif serein et porteur de l’intérêt général. ### La chambre de la participation citoyenne Le CESE intègre de façon croissante les citoyens à ses travaux : de par les consultations citoyennes ménes sur l’orientation, la santé… la veille des pétitions ou encore les groupes de travail intégrés à ses formations de travail. De par la réforme de l’institution, le CESE est désormais le carrefour des consultations publiques et l’institution de référence en matière de participation citoyenne. Venez rencontrer et échanger avec les membres du CESE et les citoyens sur les récents travaux de la 3e assemblée Palais d’Iéna – Conseil économique,social et environnemental 9 place d’Iéna 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

