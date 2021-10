Hohrod Hohrod Haut-Rhin, Hohrod Rencontrez le Saint-Nicolas et ses amis Hohrod Hohrod Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rencontrez le Saint-Nicolas et ses amis Hohrod, 3 décembre 2021, Hohrod. Rencontrez le Saint-Nicolas et ses amis 2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-03 20:00:00

Hohrod Haut-Rhin Hohrod 18h30 : Départ depuis le ”Bergbrochen” pour une descente en flambeaux vars la place de la mairie où se déroule la soirée 19h00 : Soirée sur la place de la mairie avec distribution de friandises aux enfants, vin chaud et bredalas pour les adultes, chocolat chaud et manalas pour les enfants Distribution de friandises aux enfants, boissons chaudes et bredalas, après une petite marche aux flambeaux. +33 3 89 77 36 52 18h30 : Départ depuis le ”Bergbrochen” pour une descente en flambeaux vars la place de la mairie où se déroule la soirée 19h00 : Soirée sur la place de la mairie avec distribution de friandises aux enfants, vin chaud et bredalas pour les adultes, chocolat chaud et manalas pour les enfants dernière mise à jour : 2021-10-19 par

