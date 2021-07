Lyon Hôtel de ville de Lyon Métropole de Lyon Rencontrez le carillonneur ! Hôtel de ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Lyon

Rencontrez Charles DAIRAY, maître carillonneur de l’Hôtel de Ville. Comment joue-t-on du carillon ? Pourquoi celui de Lyon est-il le deuxième de France ? Autant de questions que vous pourrez lui poser ! Et qui sait, il jouera peut-être l’air que vous avez choisi ?

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

