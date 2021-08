Rencontrez l’artiste Zineb Benjelloun FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, 19 septembre 2021, Saint-Cybard.

Rencontrez l’artiste Zineb Benjelloun

FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Rencontre avec l’artiste Zineb Benjelloun dans le cadre de l’exposition How to Make a Country. Zineb Benjelloun interroge l’histoire du Maroc à travers celle de sa famille. « Partir de ma famille me permet d’aborder, avec intimité, des questions globales liées à l’histoire du pays et à la colonisation, tant de la terre que des esprits, dans un territoire sur lequel la présence culturelle et économique française pèse encore lourdement ». Les dessins satiriques de Benjelloun entrelacent habilement et délicatement le langage humoristique de la bande dessinée, l’innocence apparente des jeux et des amusements d’enfants avec le langage et ses implications politiques. Son travail est exposé au FRAC poitou-Charentes dans le cadre de l’exposition **_How to Make a Country_**. Originaire du Lesotho, un pays entièrement enclavé dans le territoire d’Afrique du Sud, la commissaire d’exposition Lerato Bereng s’est interrogée au sujet des éléments sur lesquels se fondent les nations. Elle en retient 4 : langue, territoire, législation et population. S’inscrivant dans la manifestation nationale Africa2020 « une invitation à regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain » et plus particulièrement dans le programme Focus Femmes, l’exposition est exclusivement constituée d’oeuvres d’artistes femmes : Ba Re e Ne Re Literature (Lesotho), Zineb Benjelloun (Maroc), Dineo Seshee Bopape (Afrique du Sud), Thenjiwe Niki Nkosi (Afrique du Sud), Frida Orupabo (Norvège). Leurs oeuvres, qui démontrent notamment l’inscription du politique dans l’intimité des corps et des mots, se déclinent en pratiques diverses : installation, vidéo, dessin, collage, peinture, littérature.

Gratuit.

Rencontre avec l’artiste Zineb Benjelloun dans le cadre de l’exposition How to Make a Country.

FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême 63, boulevard Besson Bey 16000 Saint-Cybard Saint-Cybard L’Houmeau Charente



